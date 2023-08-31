minden.ai任命新首席执行官

淡马锡和DFI零售集团（DFI Retail Group）联手创立的科技公司minden.ai任命陈鹏为新首席执行官，9月4日起生效。

minden.ai星期四（8月31日）发布文告，陈鹏将接替孙仁勇成为公司的新首席执行官，负责公司和yuu Rewards Club的发展。陈鹏在亚太地区具有20年的忠诚计划（Loyalty Programme）市场开发经验，曾负责为万事达卡（Mastercard）在区域建立SessionM业务，并将SessionM发展成地区领先的忠诚计划技术公司。陈鹏还曾担任Aimia亚洲区总经理，为埃克森美孚公司（ExxonMobil）、宝洁公司（P&G）和渣打银行（Standard Chartered）等客户推动大型忠诚计划发展。

孙仁勇则将继续担任minden.ai董事会成员，同时仍为淡马锡人工智能战略与解决方案执行总经理。

minden.ai是由淡马锡发起的科技起步公司，主要通过使用机器学习和人工智能，加强品牌与消费者之间的互动。该公司所推出的yuu Rewards Club，目前有130万会员，连接了包括CS Fresh、巨人超市、7-Eleven便利店和和佳宁药房在内的16个品牌和1000个消费点，并为消费者提供赚取积分和优惠奖励的服务。