联达科技股东否决委任新审计师议案

联达科技（ASTI Holdings）委任新审计师的议案遭股东否决，反对票超过52%。而重新委任四名董事的议案，则因为法庭下令，没有在星期四（8月31日）下午的2021财年常年股东大会（AGM）进行表决。

寻求连任的四名董事是罗幸福（代总裁Anthony Loh Sin Hock）、Charlie Jangvijitkul、Theerachai Leenabanchong以及Mohd Sopiyan B Mohd Rashdi。

股东以超过94%支持票，批准了2021财年财报。这是此次AGM唯一获得批准的议案。

由于之前在黄耀南等四名股东要求下于8月22日召开的特别股东大会（EGM），已通过撤换所有董事的议案，选出黄耀南、苏博庆、蓝国威、招伟燊和叶卓燊组成新董事会，因此星期四这个AGM的所有议案，原本首推有关董事寻求连任的议案最受瞩目。

但黄耀南等四名股东向法庭申请制止AGM举行，或者不进行议案二至六的表决。法庭星期三（30日）也指示双方联合主持这次的AGM。

最终，2021年财报正如预期的通过，新审计师的委任却遭否决，这被认为将影响目前唯一可能的退市要约的正式提出。

ASTI被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，至今未谈成退市要约（exit offer）因此还未除牌。它刚在8月中发布迟来的2021财年业绩和常年报告书，8月31日是它举行AGM遵循新交所合规通知（Notice of Compliance）的最后机会或最后期限。

联合主持AGM的联达科技现任主席Kriengsak Chareonwongsak在会上重申立场，表示目前只有一个可能的退市要约，必须在AGM通过议案1和7，也就是2021年财报和新审计师的委任，以便如期完成2022财年的审计工作并符合，把握可能的退市要约。

对于AGM的结果，Kriengsak会后受访时表示担心这会使公司失去目前唯一一个可能的退市要约。这场争执其实毫无必要，对股东没有好处。

黄耀南在会上批评前总裁拿高薪，到2021年被裁时已两年没到新加坡，当时正值公司努力脱离新交所观察名单的关键期，但董事会还是批准给他上百万元的裁退配套。

也有股东批评公司，没有及早采取大刀阔斧的削减成本措施。

接下来，新旧两派的争斗全面进入法律诉讼阶段。黄耀南等四名股东已寻求法庭裁决EGM有效，联达科技公司则已寻求法庭裁决EGM无效，诉讼结果将决定这两个对立阵营谁将掌管公司。