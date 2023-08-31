本地股市止跌回升 星期四上扬0.41%

市场对中国制造业萎缩幅度放缓不为所动，加上投资者等待美国发布更多影响利率走向的数据之际，亚太股市星期四（8月31日）起落不一。新加坡海峡时报指数止跌回升，收市上扬0.41%或13.08点，闭市报3233.30点。

中国8月制造业采购经理指数（PMI）是49.7，连续五个月萎缩，但萎缩幅度有所收窄，不过市场反应冷淡。

巴克莱银行的分析师对于中国制造业能持续复苏表示怀疑，因为中国的消费和房地产疲弱，反映出这是结构性问题大过周期性因素。

上海和香港股市下跌0.55%，深圳股市滑落0.58%。

本地股市全天共有21亿1000万股转手，成交额达24亿400万元，上升股275只，下跌股259只。

海指成份股有15只上扬、八只下跌、七只持平。

升幅最大的是两周前公布良好业绩的丰益国际（Wilmar International），全天涨了4.71%，闭市报3.78元。涨幅较大的还包括凯德投资（CapitaLand Investment），起3.19%至3.24元，新翔集团（SATS）上扬2.37%至2.59元。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下跌2.31%至1.69元、胜科工业（Sembcorp Industries）跌2.02%至5.35元、以及新科工程（ST Engineering）滑落1.80%，收报3.81元。

其他亚太股市只有东京和悉尼股市分别收高0.88%和0.15%， 首尔和台湾则分别下挫0.19%和0.51%。