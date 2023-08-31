盗Telegram账号诈骗勒索 1月至今骗1万8000元

使用计谋盗取社交媒体Telegram账号，再借此诱骗受害者亲友的钱财，今年1月至今，至少有50人误坠这类骗局，损失金额至少1万8000元。

警方和新加坡网络安全局星期四（8月31日）发联合文告提醒公众，慎防这类假冒Telegram账户的骗案。一般上，乔装成联系人博取信任的骗子，会使出各种伎俩骗取受害者的手机号码和Telegram登录码（login codes），进而控制Telegram账户，再借机诈骗受害者的联系人。

文告指出，这些伎俩可概括为四种：

一、受害者被添加至秘密聊天室中，骗子随后触发系统发送Telegram登录码，再要求受害者截图；

二、要求受害者找寻特定用户名，再要求截图，里头必然显示Telegram登录码；

三、使用“客服机器人”，要求受害者验证或解封某个联系人的账户，或发送虚假的链接；

四、声称可免费获取Telegram会员，借此要求受害者提供登录信息。

骗子接管受害者的Telegram账户后，会锁定受害者的联系人，再用同样的伎俩盗账户，或者诈骗钱财。受害者只有在发现Telegram账号不受控，或被告知未偿还贷款时，才会意识到自己上当。

骗子也可能窃取受害者聊天记录中的私人照片或视频，借此勒索受害者或相关联系人。

警方促请公众，通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

若有这类案件的信息，可拨打1800-255-0000或上网通报，所有信息将保密。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网，了解更多防范骗案信息。

新加坡网络安全局也分享了保障Telegram账户的贴士，公众可上网浏览。