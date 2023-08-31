馨乐园回应家长诉求 兀兰分院校长被免职

馨乐园幼儿园频传女教师粗暴对待学生的风波，院方回应家长诉求，目前已免除兀兰坊分院校长的职务，直到调查结果出炉为止。

《联合早报》报道，馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院和蔡厝港金光坊（Sunshine Place）分院，先后传出教师粗暴对待学童事件。涉案的33岁和48岁前女教师皆被捕，前者星期三（8月30日）已被控上法庭，被令还押在心理卫生学院接受心理评估。

稍早前，蔡厝港分院的另一名英语女教师，也被指将23个月大的孩子绑在椅子上，以防止他随意走动。

回应家长连日来的诉求，馨乐园幼儿园星期四（31日）下午5时16分在脸书专页上宣布，在当局和院方调查结果出炉之前，兀兰分院的校长已被免职。除了致歉和承诺提供辅导外，院方也呼吁公众不要妄加揣测事件。

Kinderland would like to apologise for the worry and anxiety that the recent videos have caused to parents and the... Posted by Kinderland Singapore on Thursday, August 31, 2023

15名家长星期三晚上发出联合声明，指校方事后并未主动出面向家长道歉，反而是家长上门时被要求改天再来，显然对孩子的遭遇缺乏同情心和理解。

家长向校方提出几个诉求：即彻查案件，并追究有关人士的责任；采取措施防止事件重演，包括尽快安装电眼；分院校长辞职，并禁止从事幼教业。