总统选举投票在即 1264个投票站准备就绪

全岛1264个设在组屋底层、学校和民众俱乐部等场所的投票站，已陆续准备就绪，让270万名新加坡人星期五（9月1日）早上8时至晚上8时投下神圣一票，选出我国下一任总统。

第二次被征召担任监选官的哈纳菲（Sufiyan Hanafi，36岁）星期四（8月31日）下午到大巴窑5巷第63座组屋凉亭的投票站，和其他20多名选举官员展开筹备工作，包括张贴指示牌、排好桌椅与准备投票用的物品等。

在另一个位于芽笼士乃民众俱乐部的投票站，超过20名选举官员也在同一天协助设置投票站和熟悉投票程序。

芽笼士乃民众俱乐部的投票区一次最多能让12个选民投票。投票区除了印有投票指示，选民在使用新的投票印章前，也可以在投票桌贴有的测试纸上先试用印章。（林明顺摄）

他们会在投票日当天，负责分发选票、扫描身份证和维持秩序等。

哈纳菲的主要任务是为有特别需求的选民提供帮助，包括行动不便和坐轮椅的人，以及特需群体如视障人士等。他早前曾为此接受过培训。

哈纳菲说：“碰到这种情况，我会先跟他们接触，问他们是否需要任何帮助，例如把轮椅推进投票区、为他们翻译信息，或做进一步的解释等。”

选民如果超过65岁，投票卡将有特殊记号，可以优先排队。选举人员也会酌情让怀孕、行动不便或特需选民优先排队。

选举局在每个投票站都准备了轮椅，以备不时之需。轮椅使用者也能使用便携式的投票盒投票。

当局为轮椅使用者提供便携式的投票盒投票，方便他们投票。（邝启聪摄）

哈纳菲说：“尤其是在（大巴窑）这个地区，我们会给予年长者更多关注，根据上次的经验，我们得让他们感到舒适，特别是在排队时。我们会留意排队的人，如果任何人感到不适，我们有优先队伍，尽量加快他们的投票过程。”

本届总统选举设立1264个投票站，每个投票站的平均投票人数是2150人。当局也动员了约3万6000名选举官员。

2020年大选的投票印章笔造成了一些混乱，有选民误以为那是一般的笔，拿起来想画X。为了避免再次出现误会，选举局这回使用新设计的X字投票印章。

这次的投票区除了印有投票指示，投票桌也贴有测试纸，让选民先试用印章，再于选票上盖章。