改善弱势群体医疗服务的作品 获SG Mark铂金奖

在中低收入国家，电脑断层扫描仪（CT scanner）是个遥不可及的医疗“奢侈品”，平均每100万人共用一台。新加坡飞利浦体验设计中心（Philips Experience Design Singapore）为老挝Mittaphab医院设计了一款电脑断层扫描流动集装箱（Philips CTainer），能将电脑断层扫描服务带到偏远的地区。这个革新医疗服务，走入穷人区的设计，夺得第10届新加坡好设计标志奖（Singapore Good Design Awards，简称SG Mark）最高荣誉铂金奖。

SG Mark得主CCILU副总裁张茗荔（左）向沈颖部长讲解品牌最新球鞋所用的材料全用再生塑料与咖啡渣制成。（林方伟摄）

SG Mark星期四（8月31日）在新加坡华族文化中心举行颁奖礼，由总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，以及国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖颁奖。

英兰妮在颁奖晚会致词时指出设计思维的巨大社会影响力，能提升各阶层国人与弱势群体的生活，为此将设计思维应用在各行各业极为重要。

她说：“设计师在我国各行各业的需求日趋增加。新加坡设计理事会最近发布的全国设计工业与人力调查显示：设计师人数从2021年至2030年将增加25%，每三名新加坡设计从业者有两名不在跟设计有直接关联的贸易、生产和城市系统等岗位工作。”

今年SG Mark共有172件参赛作品，其中7件作品脱颖而出，荣获1铂金、2金及4个优异奖（special mention）。

改良客工宿舍环境的概念设计获SG Mark金奖。（新加坡宿舍协会提供）

星展银行推广环保概念的“世界更美好”员工餐厅获SG Mark金奖。（星展银行提供）

Agency设计工作室应用3D软件，为新加坡宿舍协会（Dormitory Association Singapore）重新构想客工宿舍，为客工们打造更舒适的生活环境概念设计获得金奖。另一金奖由星展银行向员工推广永续发展餐饮形式的“世界更美好”员工餐厅（DBS Better World Café）获得。

将员工旧制服改制为新产品的香港升级再造项目UNI Green，是其中一个优异奖得主。