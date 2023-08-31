改善弱势群体医疗服务的作品 获SG Mark铂金奖

在中低收入国家，电脑断层扫描仪（CT scanner）是个遥不可及的医疗“奢侈品”，平均每100万人共用一台。新加坡飞利浦体验设计中心（Philips Experience Design Singapore）为老挝Mittaphab医院设计了一款电脑断层扫描流动集装箱（Philips CTainer），能将电脑断层扫描服务带到偏远的地区。这个革新医疗服务，走入穷人区的设计，夺得第10届新加坡好设计标志奖（Singapore Good Design Awards，简称SG Mark）最高荣誉铂金奖。
SG Mark星期四（8月31日）在新加坡华族文化中心举行颁奖礼，由总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，以及国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖颁奖。
英兰妮在颁奖晚会致词时指出设计思维的巨大社会影响力，能提升各阶层国人与弱势群体的生活，为此将设计思维应用在各行各业极为重要。
她说：“设计师在我国各行各业的需求日趋增加。新加坡设计理事会最近发布的全国设计工业与人力调查显示：设计师人数从2021年至2030年将增加25%，每三名新加坡设计从业者有两名不在跟设计有直接关联的贸易、生产和城市系统等岗位工作。”
今年SG Mark共有172件参赛作品，其中7件作品脱颖而出，荣获1铂金、2金及4个优异奖（special mention）。
Agency设计工作室应用3D软件，为新加坡宿舍协会（Dormitory Association Singapore）重新构想客工宿舍，为客工们打造更舒适的生活环境概念设计获得金奖。另一金奖由星展银行向员工推广永续发展餐饮形式的“世界更美好”员工餐厅（DBS Better World Café）获得。
将员工旧制服改制为新产品的香港升级再造项目UNI Green，是其中一个优异奖得主。