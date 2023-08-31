【总统选举冷静日】陈钦亮一家吃火锅 笑声中迎投票日

8月31日是总统选举冷静日，候选人陈钦亮选择在家吃火锅，与家人共享天伦之乐。

《联合早报》星期四（31日）下午4时抵达陈钦亮的家。应门的是陈钦亮的夫人，她对记者及摄影同事说：“快进来吧，外面很热。”

陈钦亮的孩子和孙子陆续抵达他家。小朋友在客厅嬉戏玩耍，有的玩起音乐定格游戏（music statues），有的则在地上玩消防车模型。

下午4时28分，陈钦亮走下楼梯，满脸笑容地向孙子打招呼：“小坏蛋（gangsters），你们好！”

陈钦亮和夫人与孙儿坐在地垫上，一起玩“大富翁”（Monopoly）游戏。陈钦亮还不忘教两岁的孙子陈泓维如何丢骰子。

外孙女琪宣（15岁）这时拿出手机，自豪地向陈钦亮夫人展示自己平时制作的饼干等糕点。

陈钦亮饭后带着几个孙子到便利商店买甜点。（陈渊庄摄）

下午5时35分，友人李美卿（61岁）送来一幅花了一周完成的陈钦亮肖像水彩画，为他加油打气。她离开时对陈钦亮说：“我希望你赢！”陈钦亮则笑说：“我们明天就会知道（结果）。”

傍晚6时许，陈钦亮一家十口围坐一起吃火锅，陈钦亮和夫人不时为孩子和孙子夹菜。一家人在欢笑声中迎接投票日的到来。

晚餐后，陈钦亮和几个孙子到附近的便利商店买饭后甜点。不到20分钟，个个手握冰淇淋、乳酸菌饮料与巧克力牛奶，笑容满满。