【总统选举冷静日】 尚达曼与夫人平静共享午餐

总统候选人尚达曼在星期四（8月31日）冷静日下午，同夫人珍一藤木在家共进午餐。他们家的其中一只宠物猫Awan也跳到餐桌上凑热闹。

尚达曼在提供给媒体的图片说明中介绍，一起用餐的有珍一藤木，为他们拍下这张照片的其中一名孩子，还有Awan（马来语“云”的意思）。

他说：“Awan是我们家三只猫之一，它每次都到餐桌上跟我们一起，但它也知道不要越过边界。”

尚达曼的社交媒体日前发布了关于他家三只猫的视频。Awan是一只三岁的公猫，领养自猫福利协会。

鸡饭和印度麦饼配咖喱 尚达曼与家人的最爱

尚达曼的午餐是鸡饭和印度麦饼（chapati）配咖喱。他说：“这两道菜我们一周吃两次，是我们在家下厨时最喜爱的佳肴。”

餐桌上也有尚达曼友人为他们熬煮的汤，里面有香菇、鸡肉、龙眼与红枣。

尚达曼说：“听说这能让我们恢复元气。至于甜点，是我们刚结婚时最喜欢的芋泥。这是星期三（30日）晚上，蒙巴登一名非常友善的居民送给我们的。”

尚达曼在选举期间接受媒体访问时，曾提到迟婚的他为了能快点多生孩子，跑遍全岛吃芋泥，因为有报告说非洲一部落的妇女很容易怀上双胞胎，或与当地人喜欢吃芋头有关。

至于照片左边两罐黄梨制成的糕饼，尚达曼前一天下午在击剑俱乐部受访时曾说，他在走访活动中收到许多选民送的黄梨或黄梨挞，他会“在不太顾含糖量的情况下”，吃下过多的黄梨挞。