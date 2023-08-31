Quarz推动设立股东委员会 促进胜宝工业信托管理内化进程

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的第三大股东Quarz资本亚洲（新加坡）私人有限公司（Quarz Capital Asia）在推动设立一个由胜宝股东组成的委员会，并邀请所有股东参加。这个委员会旨在通过与各方接触，包括信托管理人员、受托机构和管制当局，从而促进胜宝工业信托管理内化进程。

Quarz星期四（8月31日）傍晚举办胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）单位持有者（股东）聚会活动，并邀请股东们组成委员会，共同努力促进信托管理内化。

Quarz的研究主管徐智鹏在会上提到管理内化的准备工作时重申，从成立管理公司到申请执照的准备工作，至多需要三四个月的时间，因为有关步骤和要求其实已非常清楚，而且管理团队通常只需要10人至15人。

他也表示，受托机构应该愿意和所有股东接触，不应只是反对管理内化的股东。

他重申目标，要使管理内化如期在2024年4月的常年股东大会之前完成，以及把开销控制在300万元至500万元。

他因此邀请支持管理内化的股东参加胜宝增长内化委员会（SGIC），与受托机构、管理公司、顾问和管制者进一步接触。

例如，委员会将和现有管理公司的管理团队讨论是否要留在胜宝。这个讨论过程应不需要太长时间，估计两三周。而且，业内不乏想加入的管理人员。委员会也将和受托机构接触。

他受询时告诉《联合早报》，这个胜宝股东的委员会将类似本地其他挂牌公司股东委员会，并非前所未有。委员会很快便会成立，并且越多成员越好，其中将有积极活跃的成员。

徐智鹏也指出，很多人对胜宝股价跌低感到担心，但他认为近日股价的下跌并非胜宝要把管理内化所致。Quarz本身并没卖出胜宝股权，也许是最近股市的市场情绪导致股价下跌。

Quarz公司是瑞士家族在新加坡设立的办公室，主要在新加坡、日本、澳大利亚和香港投资。

胜宝工业信托星期四股价跌1.3％，闭市报0.38元。