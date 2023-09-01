【投票日】疗养院首次设特别投票站 投票过程顺利

选举局今年首次在31家疗养院内设立特别投票站，在疗养院投票的年长住户表示，投票过程顺利，为不良于行的他们带来方便。

记者投票日早上在选举局安排下，到位于后港一道的安老协会（Society for the Aged Sick）观察疗养院内的特别投票站以及投票过程。

其中，安老协会在院内的多功能厅设立特别投票站，使用轮椅的住户在工作人员的安排下，到投票站领取选票，并在适合轮椅用户高度的投票区投下神圣的一票。

选举局也派出流动小组使用手推车，让卧病在床无法亲自到投票处的住户在床边投票。

安老协会住户蔡慧卿（70岁）说：“投票的过程很很顺利、很有条理。我等他们安排好再进去选票然后投了票就出来，整个过程大概五分钟。之前我去外面投票，比较不方便，得坐车到投票站去投票，车程大概15分钟，还要等很久才能投票。这次比较舒服，做得很好。”

蔡慧卿说自己通过电视和报章了解本次大选的候选人， 即使行动不便，她坚持投票，因为履行公民的责任很重要，也是很珍贵的，不是所有国家的人都能投票。

安老协会首席运营官郭利名介绍，疗养院这次安排12名工作人员，协助选举官员和住户进行投票。

她说上一届大选，疗养院的工作人员会帮忙那些坐轮椅、被分配到疗养院附近投票站的选民，把他们推到投票站，至于住址和投票站较远的住户，则需要和他们的家属一起安排，接送他们去投票。