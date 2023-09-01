【投票日】选举局：逾140万合格选民已投票

截至星期五（9月1日）中午12时，已有140万6182名合格选民，到全岛1264个投票站投票。这占合格选民总数的52%。

选举局星期五中午12时30分，发文告说明总统选举投票进度。

《联合早报》多名记者上午走访不同投票站，观察投票情况。

位于榜鹅河道小学（Waterway Primary School）的投票站在上午8时15分左右，因电子登记系统的技术问题，出现人龙。查询排队情况的网站显示，投票站有多达160个选民。

首次参加总统选举投票的姐妹李佩珊（27岁，保险经纪）和李佩儒（21岁，学生），花了约50分钟完成投票。尽管排队时间较长，她们认为登记过程顺利，没有出现故障。

然而，李佩珊也反映，她的印章墨水不太足够，第一次盖的“叉”只有一半，她于是又多盖了两次，“希望是合格的”。

首次设投票站的芽笼士乃民众俱乐部，尽管没出现人龙，有公众反映不清楚停车地点，或把投票出口误当成入口，需要在场的工作人员指导。

裕廊东32街第307座组屋底层的投票站以年长者居多。投票站准备了五辆轮椅，并由工作人员协助行动不便的年长者，一路带着他们到优先通道投票。

患有糖尿病的黄庆杰（40岁，自由职业）因下肢严重水肿，行动比较艰难，需要依靠拐杖。

他说：“工作人员看到我之后立刻推着轮椅走过来，还带我走优先通道，照顾得非常周到，不然我可能还要站着排10分钟以上，双腿会很痛。”