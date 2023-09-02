30名家长再访兀兰馨乐园 对话会现场气氛一度紧绷

馨乐园幼儿园爆出女教师涉嫌虐童后，约30名家长星期六（9月2日）再度到兀兰分院讨说法。有家长在与院方会面后说，由于院方诚意不足，对话会现场气氛一度紧绷。

星期六上午10时左右，约30名家长再次造访馨乐园幼儿园（Kinderland）兀兰坊分院，有人带着小孩现身，也有人情绪激动，向媒体诉说院方未主动沟通及致歉。

其实，星期三（8月30日）已经有家长到兀兰坊分院要求与校长面谈，但不得要领，一些家长于是约定星期六再来讨要说法。

星期六上午约10时22分，院方与家长的对话会开始，约一个半小时后结束。期间，一名家长被阻止参与对话会，理由是孩子已经毕业两年，院方会另行与他会谈。这名家长不满，一度与负责人发生争执，另一名家长也在旁帮腔。

多名家长在会谈后步出馨乐园时说，对话会气氛一度紧绷。家长指负责人虽有聆听及记录家长的诉求并道歉，但显得诚意不足，也没谈到补偿和退款措施。对话会上还有其他家长投诉自家孩子也有类似的遭遇。

张姓家长（28岁，自雇人士）说，院方似乎没有做好应对准备，对话会更像是要安抚家长的情绪，没有详细解释事件的来龙去脉，对家长的帮助不大。

馨乐园总经理薛利强受访时说，院方对这一系列事件感到震惊和悲痛，并已向家长道歉。

院方已经在兀兰坊托儿所内全面安装电眼，新校长下星期一（4日）上任后也将增加巡视的次数，幼儿园目前也在增聘和训练新教师。“经过我们的解释后，有些家长愿意让孩子继续就学，我们也会持续保障孩童们的安全。”

涉及事件的兀兰坊分院原校长已于星期四（31日）被免职。据了解，馨乐园星期六傍晚将对此作出更详细的回应。

《联合早报》日前报道，馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待数名孩童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。涉案的33岁和48岁女教师皆被警方逮捕，前者星期三（8月30日）已面控，被令还押心理卫生学院。