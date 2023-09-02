南艺庆成立85周年 将扩大艺术驻留计划　

南洋艺术学院在法国巴黎国际艺术城的艺术驻留计划，明年起将开放给南艺社群以外的本地和东南亚艺术家，让他们有机会到巴黎创作并呈献作品，促进同其他艺术家的交流和协作。

南艺星期六（9月2日）在85周年庆活动上透露扩大艺术驻留计划，并推出数码版当代亚洲艺术活档案馆。

巴黎国际艺术城艺术驻留计划自1998年起推出，南艺25年来已为超过70名艺术家如韩少芙、陈楚智、林子平和郑木彰等提供驻留机会。南艺在巴黎国际艺术城有两个工作室供艺术家展示作品，其中一个工作室接下来会保留给南艺校友和教员等，另一个将开放给其他本地和东南亚艺术家使用。

驻留计划为期约四个月，每年可让六名艺术家参加，艺术形式可包括纯美术、摄影、舞蹈、音乐等。

申请从明年1月起开始，艺术家须提呈计划书，由南艺和外部代表进行评估，并须通过巴黎国际艺术城有关机构的批准。

当代亚洲艺术活档案馆收录学生对艺术家介绍

南艺纯美术系今年中也推出当代亚洲艺术活档案馆（Living Archive of Contemporary Asian Art），收录学生对艺术家的介绍和分析，内容可包括访谈记录、录音、分析文章等，旨在成为一个让公众也能浏览的平台，认识本地与区域当代艺术作品。 这也作为纯美术系课程要求的一部分，学生利用约一个学期的时间研究本地或东南亚艺术家的作品。

当代亚洲艺术活档案馆网站目前介绍的艺术家包括韩少芙、廖芳炎和里兹曼·普特拉（Rizman Putra），未来陆续会增添其他艺术家的资料。

南洋艺术学院院长苏惠兰说：“南洋艺术学院成立85年，致力以教育与实践丰富生活和社区的远景，成为首屈一指的艺术学院，也巩固我们在东南亚艺术领域的领导地位。通过艺术驻留和当代亚洲艺术档案这两项新项目，我们庆幸能为本地及国际艺术社群提供更多机会，了解新加坡及东南亚艺术、艺术家和文化遗产，也同时推进实践和研究，展示南艺的国际化策略，迈向下一个里程碑。”

副总理兼财政部长黄循财星期六晚上出席南艺在嘉佩乐酒店举办的85周年庆晚宴。现场举办艺术品拍卖会，为南艺发展基金筹款。