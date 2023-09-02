尚达曼：对压倒性胜利感到惊讶 不会入住总统府

候任总统尚达曼对能以压倒性优势在本届民选总统选举中胜选感到惊讶，并认为这次的选举结果代表着新加坡人对未来的乐观，更表达了人们相互敬重、携手合作建设国家的意愿。他也说自己上任后不会搬入总统府居住，只会在那里办公。

前国务资政尚达曼星期六（9月2日）一早展开他的谢票行程。他先到曾经出任议员22年的达曼裕廊区同支持者见面，然后续程前往北部的马西岭、东部的淡滨尼，最后在大巴窑中心接受媒体访问。

尚达曼说，谢票行程中有许多人恭喜他胜选，但“其实是我在向他们祝贺”，因为超高得票来自新加坡人强烈的团结意愿，以及同政府和民间组织携手合作，打造相互敬重文化的想法。他说：“我认为新加坡人的投票方式非常理智，我们都应该祝贺自己。”

尚达曼在国际上享有威望，是第一个担任国际货币基金会主要的政策咨询委员会的亚洲人，并曾领导联合国、G20以及其他有关国际经济、金融、人类发展和环境与流行病挑战的全球机构的高层理事会。

问及他两周后即将就任成为我国第九位总统，这些国际职务会怎么安排时，尚达曼说他会根据内阁的建议，决定是否要在符合新加坡国家利益的前提下，继续担任这些职务。他说：“有些显然对新加坡有利，有些工作进行到一半，继续下去是好事。”

尚达曼会向现任总统哈莉玛了解她过去六年形成的想法，并寻求建议。他说：“她为新加坡做出非常出色的贡献，我钦佩她担任总统期间的镇定、优雅和威严。”

尚达曼还说，他只会在总统府办公，不会搬到那里居住。

尚达曼在第六届民选总统选举中赢得70.4%的选票，另外两名参选者黄国松和陈钦亮分别获得15.72%和13.88%的选票。尚达曼的得票率延续了他在往届全国大选中在裕廊集选区领军时得票在七成左右的表现，这也是历届总统选举当中，胜选者的最高得票率。