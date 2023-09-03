10亿洗钱案 10被告中九人是柬埔寨公民

涉10亿洗黑钱案的10名被告，九人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，而五人相信和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。

近日备受瞩目的10亿元洗钱案，10名被告被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）以及王德海（34岁）。

《联合早报》之前报道，其中三名被告苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨公民，而案件也在柬埔寨引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说，柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息。“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助。”

不过，英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的九人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中，只有张瑞金相信不是公民。

报告分成三部分，主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人，以及梳理他们之间的关系，还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。

网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，而经过他们比对后，涉及新加坡案件的九名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”。

2018年8月14日，陈清远和王德海成为公民，同年12月17日，苏海金成为公民。四人在2019年取得公民权，他们分别是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。王宝森和林宝英则分别在2020年4月6日和2021年3月18日成为公民。

柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日也跟进报道，指出他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符，当中九名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。

另一边，苏海金和王德海是塞浦路斯籍公民，而塞国内政部之前回复当地媒体询问时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。