毕丹星祝候任总统尚达曼取得成功

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星说，撇开工人党对民选总统制度的看法不谈，工人党祝愿候任总统尚达曼和他的家人安好，也希望尚达曼身为新加坡下任总统能取得巨大成功。

毕丹星星期六（9月2日）在脸书发文说，工人党对民选总统的立场是众所周知的，自民选总统制度推行以来便是如此，最近一次是在工人党2020年全国大选竞选宣言中重申。

工人党上周答复主流媒体有关该党对近期竞选活动的看法时，也传达了这一立场。声明写道：“工人党一向反对民选总统制度，并呼吁废除它，回到总统只有礼仪职责的制度。这是工人党30多年来的立场。”

毕丹星说，宪法委员会2016年有关民选总统制度的检讨，其中一部分不属于委员会的职权范围（terms of reference），却是委员会成员身为公民有意传达的。这部分强调了民选总统制度的短处与问题，并提出未来考虑恢复委任总统制度的建议。

毕丹星说，还有其他一些制度和国家政策是工人党认为应该彻底改革或改变的。工人党将继续推进这些替代方案，并在国会发挥制衡作用，这是当选的国会反对党的一项重要职责。

然而他强调，工人党对民选总统制度的看法，不该削弱候任总统尚达曼的胜利或是他之前的竞选活动。“工人党祝愿候任总统尚达曼和他的家人安好，以及他身为新加坡下任总统能取得巨大成功。”