工人疑中风受困40米高起重机 当局展开高空救援行动

操作重型塔式起重机，47岁工人却突然疑似中风，无法自行下降到地面，受困在40米高空，四名灾难拯救队员赶到现场展开高空救援行动。

这起事件发生在星期天（9月3日）下午2时25分，地点是71A号的大士供水回收厂（Tuas Water Reclamation Plant）。

根据新加坡民防部队的脸书贴文，一名工人当时在40米高的重型塔式起重机上进行高空作业，但他突然感到身体不适，没法自行下降到地面。

四名灾难拯救队（DART）人员沿着竖梯（cat ladder）往上攀爬到起重机的操作平台，接着将工人放在担架上，并在一名救援人员的陪同下，将他送到地面。

一名在场的民防救护人员随即对工人进行医疗评估，并将他送到国大医院接受治疗。

管理这个工地的公用事业局在脸书贴文说，47岁的工人当时可能中风，尽管他意识清醒，但难以从重型塔式起重机安全下降到地面。

[Height Rescue Operation @ 71A Tuas Nexus Drive] Earlier today at about 2:25pm, SCDF firefighters and specialists from... Posted by Singapore Civil Defence Force on Sunday, September 3, 2023

当局得知情况后，迅速通知民防部队，并与他们合作展开高空救援行动，工人随后被送院治疗。

“我们将与雇主合作，在必要时提供援助，并祝愿工人早日康复。”

公用局已制定安全作业程序，并定期进行安全演习，以模拟各种紧急情况，包括高空救援。