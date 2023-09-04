星期一开盘可关注股票

美国8月非农就业人数增加超预期以及失业率攀高，使上星期五（9月1日）隔夜三大美股涨跌不一。道琼斯工业指数收涨0.33%，报34837.71点；标普500指数涨0.18％，报4515,77点；纳斯达克指数则微跌0.02％，收于14031.81点。

本地股市上星期五因为总统选举而休市，新加坡海峡时报指数上星期四（8月31日）上扬0.41%或13.08点，闭市报3233.3点。

亚太区域股市星期一（9月4日）早盘全部上扬，悉尼和首尔股市分别上涨0.85%和0.44%，东京股市也上涨了0.11%。

星期一可关注的本地股票：

*吉宝企业（Keppel Corp）开盘前宣布，吉宝企业与星展集团（DBS）签署谅解备忘录，扩大在亚洲的可持续城市发展和数码解决方案。这次合作重点是助印度加速能源优化以及可持续解决方案在能源密集型产业的采用，包括医疗保健、酒店以及商业和工业房地产领域。吉宝企业和星展集团上星期四分别涨1.31%和0.45%，收报6.94元和33.3元。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）宣布脱售日本守谷中心（Moriya Centre）。脱售价为100.3亿日元（9550万新元），比今年3月底的估价高出12.2%，交易预计在本财年第三季完成。信托上星期四报1.68元，股价无变化。

*凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）开盘前宣布，以每股1.025元的价格通过优先献售（Preferential Offering）发行的约1亿零50万股新合订证券（Stapled Securities）将于星期一上市。信托上星期四下跌0.51%至0.97元。

*翱兰集团（Olam Group）开盘前宣布，集团旗下的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）在美国发行五年期和七年期的浮动利率票据，分别为2500万美元（约6771万新元）和1亿美元。债券融资将用于当地公司的债务再融资和日常开支。集团上星期四报1.25元，涨0.81%。

*一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）宣布，集团控股子公司HLS Environmental的总经理大约在8月31日接受了贪污调查局（CPIB）的约谈，调查仍在进行中。集团上星期四报2.7分，股价无变动。

*GDS环球（GDS Global）开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。GDS环球上星期四报3分，股价无变动。