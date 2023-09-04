环境局：印尼过去几天火点增多 我国或现烟霾

印度尼西亚苏门答腊过去几天的火点数量增多，一些火点还冒出烟柱。新加坡国家环境局指出，如果情况持续，本地可能会出现烟霾。
国家环境局星期天（9月3日）晚上在脸书贴文说，当局于星期天在印尼苏门答腊探测到23个火点，星期六（2日）则有28个。火点多数集中在苏门答腊南部。
环境局指出，烟雾目前离我国还有一段距离，再加上风向正从东南方吹来，烟雾并没有直接飘向新加坡。
不过，苏门答腊南部和中部预料在接下来一周持续出现干燥天气。这可能会导致火点激增，加剧当地的烟霾情况，进而加大我国出现烟霾的风险。
环境局表示会密切留意情况。
根据环境局网站，截至星期一（4日）早上8时，全岛24小时空气污染指数（简称PSI）介于42点至71点，属于良好至中等水平。
There has been an increase in hotspot activity in Sumatra over the past few days, with smoke plumes emanating from some...Posted by National Environment Agency (NEA) on Sunday, September 3, 2023