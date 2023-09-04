环境局：印尼过去几天火点增多 我国或现烟霾

印度尼西亚苏门答腊过去几天的火点数量增多，一些火点还冒出烟柱。新加坡国家环境局指出，如果情况持续，本地可能会出现烟霾。

国家环境局星期天（9月3日）晚上在脸书贴文说，当局于星期天在印尼苏门答腊探测到23个火点，星期六（2日）则有28个。火点多数集中在苏门答腊南部。

环境局指出，烟雾目前离我国还有一段距离，再加上风向正从东南方吹来，烟雾并没有直接飘向新加坡。

不过，苏门答腊南部和中部预料在接下来一周持续出现干燥天气。这可能会导致火点激增，加剧当地的烟霾情况，进而加大我国出现烟霾的风险。

环境局表示会密切留意情况。

根据环境局网站，截至星期一（4日）早上8时，全岛24小时空气污染指数（简称PSI）介于42点至71点，属于良好至中等水平。