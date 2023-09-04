李显龙总理访印尼出席亚细安峰会

李显龙总理星期二至星期四（9月5日至7日）到印度尼西亚雅加达出席第43届亚细安峰会和系列峰会。

总理公署星期一（4日）发文告说，亚细安国家领导人在此次峰会上，将根据东道主印尼为轮值主席任期选用的主题“关键亚细安：经济增长主心骨”（ASEAN Matters: Epicentrum of Growth），商讨如何加强亚细安一体化，以及在数码和绿色经济等重点领域扩展合作。

“各国领导人也会探讨如何确保亚细安在不断变化的区域框架中，继续发挥影响力和保持核心地位。”

亚细安各国领袖也会就缅甸局势等区域和国际形势交换看法。

这是亚细安领导人继今年5月在印尼东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的纳闽巴霍（Labuan Bajo）举行峰会后再次聚首。按照往年的安排，下半年的峰会也包括与亚细安各对话伙伴举行系列峰会。

这包括亚细安个别与澳大利亚、加拿大、中国、印度、日本、韩国、美国和联合国举行的峰会，以及第26届亚细安加三峰会和第18届东亚峰会。

目前已确认日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、印度总理莫迪等领导人将赴会。不过，美国总统拜登和中国国家主席习近平将缺席今年的亚细安峰会，美方和中方将分别由副总统哈里斯和国务院总理李强率团。

外交部长维文医生和外交部官员将随李总理出访。

李总理出访期间，由副总理兼财政部长黄循财担任代总理。