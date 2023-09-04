两天涉四起破门行窃案企图逃出境 35岁男子落网

涉嫌两天内连闯四个住宅破门行窃，35岁男子试图逃出新加坡，警方和移民与关卡局合作，最终在接到报案的19小时内于樟宜机场将男子逮捕。男子将于星期一（9月4日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期一在勿洛警署召开记者会指出，一名35岁男子因涉嫌干下四起破门行窃案被警方逮捕。

当局在上星期五（1日）晚上8时55分左右接到通报，指巴西立路一带的住宅发生破门行窃案件，有人在单位中看见一名背着黑色背包的男子试图逃走。

电眼拍到涉案男子现身其中一个事发单位。（警方提供）

四人见义勇为 扯下男子背包成破案关键

两名27岁和56岁的女佣，以及两名69岁和70岁男子当时试图抓住男子，虽然男子最后逃脱，但四人合力将男子的黑色背包扯下。

警方之后从背包中搜出不同物品，包括现金、衣服和破门工具，例如螺栓剪、钢锯和螺絲起子等。

同天晚上11时10分左右，警方再次接到报案，指巴西立台（Pasir Ris Terrace）一个住宅单位被人破门行窃，并偷走1500元的现金。

隔天下午2时20分，警方再次接到报案指巴西立台发生另一起破门行窃案件，但没有物品失窃。这两起案件相信都涉及上述男子。

当局随即调阅警方电眼调查，发现男子也涉及第四起破门行窃案件。警方也将在黑色背包中起获的口罩和衣服送往卫生科学局进行DNA检测。

涉案男子在樟宜机场第四搭客大厦被捕，警方从他身上搜出超过1600新元和价值约1900新元的各国外币。（警方提供）

来自勿洛警署的警员与警察行动指挥中心、特别行动指挥处、机场警署、警察情报局、辜加警察团，以及移民与关卡局配合，于上星期六（2日）下午3时30分在樟宜机场第四搭客大厦，在男子出境前将他逮捕归案。

警方也从男子身上搜出超过1600新元和价值约1900新元的各国外币，他星期一将在破门行窃的罪名下被控上法庭。

热心公众吴锦福（左）和颜国明挺身而出试图制伏嫌犯，获颁公众精神奖。（关俊威摄）

勿洛警署也在记者会上颁发公共精神奖给见义勇为的男子与女佣，以表扬他们在警方赶到前挺身而出，尝试抓住涉案男子。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监指出：“嫌犯刚入境新加坡不久就犯下了一系列的破门行窃案，他将受到严厉的法律制裁。我借此表扬勇敢协助警方的两名女佣和两名男子。警方将继续推广警民合作，并且不遗余力地打击危害公众生命和财产的犯罪分子。”