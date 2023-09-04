六岁及以下孩童 9月中起儿童培育户头获400元填补

约24万名六岁及以下的新加坡籍孩童将从9月中起，通过儿童培育户头获得一次过的400元填补额。

财政部和社会及家庭发展部星期一（9月4日）发联合文告说，这项儿童培育户头（Child Development Account）填补，是今年财政预算案中宣布加强定心与援助配套（Assurance Package）的部分支援，旨在为家庭提供额外经济援助，以应付年幼孩子的开销。今年的这笔400元填补额比去年当局发放的填补额多一倍。

今年5月，七岁至20岁的新加坡籍学生已通过教育储蓄户头或中学后延续教育户头，获得一次过的300元填补额。

这次的400元填补额将从本月中起直接存入孩童的儿童培育户头。家长如果还未给孩子开设儿童培育户头，最迟须在明年6月30日前设立，才能通过户头获得填补额。

款项存入孩子的户头后，家长会收到当局通过短信、电邮或信件发出的通知。家长也可以通过儿童培育户头的每月账单，查看户头余额。

当局提醒公众，有关儿童培育户头填补的短信不会通过WhatsApp或其他通讯平台发送。短信只会由名为“MSF”的发件人发出，内容只会显示填补额是否已存入儿童培育户头，不会要求公众回复、点击链接，或向发件人提供任何信息。