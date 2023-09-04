中美利好带动本地和区域股市早盘上扬 海指涨0.19%

中国出台房地产刺激新政策以及美国失业率上涨，提振市场情绪。新加坡海峡时报指数星期一（9月4日）截至中午涨6.08点或0.19%，报3239.38点。最高点达3244.56点，最低点为3243.11点。

亚太地区股市也全部上涨，香港大涨2.55%，涨幅居首；上海和深圳分别上涨了1.12%和0.89%；东京、首尔和悉尼的涨幅介于0.38%和0.52%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，中国对一线城市出台的购房刺激政策，在推动中港股的同时，也带动了本地和区域市场。中国房地产应在一段时间内继续向好。此外，虽然上星期五（1日）公布的8月美国非农就业人数高于预期，但失业率上涨以及6月和7月就业率的下修，让市场认为通胀将持续好转，利率顶部基本已到。双重利好也有望继续推高海指，预计3280点至3290点将是指数的下一个阻力位。

彭博社引述摩根大通（JPMorgan Chase & Co）分析师的一份报告指出，中国此次购房刺激政策有助于一线城市住房销量在短期反弹。尽管之后动能可能会降温，但宽松政策至少能稳定市场情绪，避免当地房地产行业进一步恶化。

30只海指成份股中，14只上涨，12只下跌，四只持平。

领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage）和城市发展（City Developments），前者起2.63%至0.585元，后者起1.8%至6.8元。

下跌幅度最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别滑落2.37%和2.24％，报1.65元和5.23元。

活跃股方面，海庭（Seatrium）和共享资本集团（CapAllianz）居前，成交量分别为2亿6959万股和1亿2659万股，两者股价均无变动。