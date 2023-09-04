何晶谈馨乐园涉虐童：将视频上传到社媒应是最后选择

馨乐园两分院教师涉虐童案引起关注，总理夫人何晶发文斥责馨乐园禁止教职员教学时使用个人手机的规定，“将视频上传到社交媒体应该是最后的选择，而且应尽一切努力保护受影响孩童的身份”。

馨乐园幼儿园（Kinderland）上星期一（8月28日）开始接连传出两分院的两名教师涉虐待学童，33岁前教师林敏被控上庭，另一名女教师则被停职。

何晶对此于上星期六（9月2日）在脸书贴文说，幼儿园在非常时期，禁止教职员在教学时间使用个人设备是非常不恰当的。

“相反的，他们应该实施适当的举报制度和流程，而不是试图阻止任何人使用个人设备收集证据。”

馨乐园在事发后曾在脸书贴文指出，为了保护孩子的隐私，幼儿园将规定教职员在教学时间内不可使用个人设备，只能使用公司所发放的通讯设备。

To safeguard our children's privacy, Kinderland has in place company-issued devices to manage all communications with... Posted by Kinderland Singapore on Wednesday, August 30, 2023

何晶对这项措施提出质疑，幼儿园这么做是否打算掩盖和避免以后这类虐童的视频证据被传出，“如果是的话，那绝对是错误的做法”。

她认为，相关教师拍摄视频是正确的，尤其是在校长没有认真听取反馈的情况下，这是她最后的选项。“校长应该承担责任，但如果教师认为校长没有认真对待反馈，他们应该向管理层报告。”

她也说，若幼儿园的校长和管理曾忽视虐待学童的反馈，就和虐待孩子的教师一样不负责任。“如果教师觉得管理层同样不认真对待举报，下一步的行动就是通报幼儿培育署、警方、教育部和社会及家庭发展部。”

何晶补充，将视频上传到社交媒体应该是最后的选择，但也应尽一切努力保护受影响学童的身份。