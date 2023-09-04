全球能源转型加快 我国寻求推动生物燃料贸易增长

全球能源转型和净零排放目标，将继续刺激对绿色燃料的需求，新加坡已做好促进和发展这些新贸易的准备。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期一（9月4日）出席亚太石油会议（APPEC）致辞时表示，随着全球能源转型步伐加快，新加坡的一个关键目标是促进生物燃料等可再生燃料的贸易增长。

刘燕玲透露，包括能源巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）、雷普索尔（Repsol），以及农业大宗商品领域的邦吉（Bunge）和ADM等60多家公司都是从新加坡交易生物燃料的。总部位于英国的独立全球能源公司普莱克斯集团（Prax Group）也在新加坡设立区域总部，展开生物燃料贸易。

刘燕玲表示，本地航空和航运业在采用可再生燃料方面取得良好进展。例如，新加坡航空（Singapore Airlines）就已试点使用混合可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF)、新加坡海事及港务管理局（MPA）也在积极推动清洁燃料的使用。迄今为止，已在90多次生物燃料加油作业中，供应超过14万吨的生物燃料混合物。

另一方面，刘燕玲也在讲话中指出，新加坡有上百家提供碳排放服务的实体机构，是东南亚区域中最集中提供此类服务的国家。今年6月，国际排放交易协会（IETA）在新加坡成立亚洲中心以推动碳市场活动。