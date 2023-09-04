蔡澜回新开书法展 爆出妻跌倒逝世

在新加坡出生、被誉为香港“四大才子”之一的蔡澜在本地举办的首个书法展星期一（9月4日）开幕，他透露今年初太太跌倒不幸过世，他上前搀扶也不慎跌倒须坐轮椅，而这次迫切想要回新加坡办展是因为医生告知他“身体不像以前好了”。

现年82岁的蔡澜集美食家、专栏作家、电影监制、电视节目主持人等身份，与金庸、黄霑、倪匡合称“四大才子”。阔别约五年后，他近日回新，为9月4日至9月6日举行的公益书法展“草草不工：蔡澜公益行草书法新加坡巡回展”出席开幕。

星期一早上蔡澜身穿一身橘色西装，打着一条亮黄色印有花朵图案的领带，在轮椅上亮相书法展的开幕式，与在场宾客合影轻声交谈，看上去精神状况不错。

妻子年初跌倒逝世



他接受媒体访问时透露，年初他的太太张琼文（84岁）不慎跌倒，他前去搀扶，结果自己也跌了一跤。太太因此不幸过世，他也只得坐上轮椅。

根据资料，张琼文曾是知名的电影监制。

蔡澜和妻子张琼文的合照。（互联网）

蔡澜本次书法展是由莆田餐馆友情主办，由滨海湾金沙赞助场地。莆田餐馆创办人方志忠是蔡澜多年老友，生意起步时也颇受他的照顾。方志忠日前接受《新明日报》访问时说，承办书法展一事本打算在年底进行，但8月初与蔡澜在香港见面时，对方说希望能尽快完成在家乡办书法展的心愿。

问及为何此番归乡心切，蔡澜说：“因为冠病疫情过后（又跌倒），我的医生说，我的身体不像以前好了......”

方志忠（左后）为蔡澜主办书法展，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右）担任主宾。（叶振忠摄）

公益书法展共展出他近年所写的100幅字，每幅卖价3000元左右，所收入的22万元将全数捐给慈善基金和公益金。蔡澜打趣说：“喜欢的话就买一幅，绝对会涨价的。”贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲作为主宾出席开幕式。