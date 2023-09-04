高级公务员职务调动 常秘陈丽芬罗锦贤退休

在公共部门服务超过30年的资深常任秘书陈丽芬和罗锦贤将在2023年10月退休，多个政府部门领导也进行职务调动。

公共服务署星期一（9月4日）发文告宣布常秘级别公务员职务调动。

国家研究与开发事务兼公共部门科技政策与规划办事处常秘、新加坡科技研究局主席陈丽芬（59岁），将在2023年10月1日退休。她的职务将由卫生科学长兼卫生部医疗护理转型署执行署长陈祝全教授（64岁）接替。

陈丽芬在公共部门服务36年，也曾担任律政部、财政部和教育部常秘。

公共服务署常秘罗锦贤（58岁）也会在2023年10月1日退休，他的职务将由文化社区及青年部常秘陈义娇（48岁）兼任。

罗锦贤在公共部门服务33年，刚在2023年4月卸下兼任的律政部常秘职务。他早前曾出任人力部和贸工部的常任秘书。

人力部常秘（发展）谢啇真（52岁）则会在2024年1月卸任，到新加坡金融管理局任职，担任金管局候任局长。

另外，贸工部也发文告宣布，新加坡竞争与消费者委员会首席执行官佘奕可（48岁）将在2024年4月1日卸任。接替她的是人力部法律服务司长高明新（48岁）。

高明新将从2023年10月1日起受委为竞消委候任首席执行官，以及在2024年4月1日受委竞消委董事，任期为三年。