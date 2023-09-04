阔别七年 空军开放日周末与公众见面

阔别了七年的空军开放日，将于星期六（9月9日）和星期日（10日）早上9时至下午6时，在巴耶利峇空军基地登场。

公众从早上8时30分起即可入场到户外的静态展览区，参观我国空军部队的军机和武器等18台设备。早上9时起，部分战斗机和直升机的座舱和机舱也将允许公众进入。除了特定项目须预先申请门票，公众无需门票即可入场参观。

室外活动方面，每天空中能力展示、军用工作犬演示、飞机武器装载演示将各呈现两次，让公众感受我国空军保卫领空的魄力。在长达20分钟的空中能力展示中，一架A330多用途添油运输机“客串”一架怀疑遭劫持的民航客机，两架F-15SG型战斗机则为它护航，确保它安全降落。

室内展览分为三个展区，第一展厅“新加坡共和国空军部队故事”，介绍空军过去55年的历史及转型亮点；第二展厅“我们的人，我们的空军”介绍空军部队的不同军种和责任；第三展厅“未来空军基地”则介绍空军部队的智能空军基地愿景及可持续发展举措等，公众还可体验F35型战斗机的模拟器。

空军55开放日委员会主席杨时权准将受访时指出，尽管今年的空军开放日不需要门票即可入场，而且是时隔七年再度举办空军开放日，但主办方已预料到将有不少公众到访，因此做好控制人群的准备，相信场地足以容纳所有到访的公众。此外，与其让访客浪费时间排队，主办方通过数码排队系统和“热图”（heat map）等技术让访客尽可能在参观时间内，优化参观体验。

公众不可驾车前往空军基地。主办方将在上午8时至下午4时30分之间安排免费接驳巴士，从大成街18号的18 Tai Seng大楼和后港巴士停车场（Hougang Bus Park），开往巴耶利峇空军基地；回程巴士则会运行至傍晚6时30分。公众也可搭乘90号和94号巴士，或搭德士、私召车到机场路504号的停靠点上下车。