本地股市星期一收高0.18%

中国出台刺激房地产市场措施，加上投资者押注美国将暂停加息的催化下，市场投资气氛好转促使星期一（9月4日）的亚太股市全线上扬，新加坡海峡时报指数闭市上升0.18％或5.67点，收报3238.97点。

香港、上海和深圳股市领涨亚太股市。香港大涨2.51%，上海和深圳股市分别上扬1.40%和1.44%。东京起0.70%，首尔和台湾分别上扬0.81%和0.87%，悉尼股市上涨0.48%。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，本地股市今天的上扬，主要由中国出台措施带动。

“自7月开始，我们看到中国政府陆续出台经济刺激措施，例如上星期四（8月31日）便把股票交易印花税减半征收，下来投资者关心的会是中国政府对提振经济的力度、决心和措施的有效性。”

本地股市全天交易量达16亿3000万股，交易总额12亿3000万元， 上升股300只，下跌股267只。

海指成份股16只上升，14只下滑。

领涨的是城市发展（CDL），起1.80%至6.80元；泰国酿酒（Thai Beverage）上扬1.75%至0.58元；云顶新加坡（Genting Singapore）收高1.71%至0.89元。

下跌成份股中，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）的跌幅最大，闭市下滑3.55%至1.63元；胜科工业（Sembcorp Industries）跌3.36%至5.17元；丰益国际（Wilmar International）退低2.38%至3.69元。