馨乐园另三名教师接警告 校长和业者也被罚

馨乐园两分院传出教师涉虐童案，幼儿培育署在记者会上揭露，另有三名教师因将学童绑在椅子上而接警告。兀兰坊分院校长在接获警告的同时，校长资格也暂时被取消，业者则被罚5000元，执照有效期缩短至半年。

馨乐园幼儿园（Kinderland）上星期一（8月28日）开始接连传出两分院的两名教师涉虐待学童，幼培署星期一（9月4日）召开记者会公布了当局的调查结果，并对当局处理上述事件的方式表达歉意。

根据幼培署文告，当局是在8月8日接到有关两岁孩童在兀兰坊分院被虐的举报，并在10日收到相关视频。涉案教师林敏（33岁，译音）事后被控一项抵触儿童与青少年法令的控状。

幼培署对幼儿园展开调查时，发现另一名女教师也以不恰当的方式限制三岁孩童的行动，其中包括将孩童的衣服套在椅背后方，以及使用婴儿椅的绑带将孩童固定在椅子上。这名教师事后接到警告，得接受密切监督三个月，以及重新参加有关孩童管理技巧的培训。

调查显示，兀兰坊分院的校长没有对属下教职员进行充分的监督，未能阻止教职员使用不适当的管理方式，幼培署因此取消她的校长资格，对其发出警告，并要求她重新参加有关孩童管理技巧的培训。当局也将在她完成课程、两年期限届满后，重新评估她是否适合担任校长。

有鉴于事件的严重性，业者也接到警告并被开罚5000元，执照的有效期也从即日起被缩短至六个月。倘若幼儿园在六个月有效期结束前，在照顾孩童方面没有做出明显改善，当局将不会更新幼儿园执照。

至于蔡厝港金光坊（Sunshine Place）分院，幼培署在8月29日接到一起对孩童管理不当的举报，指一名教师涉嫌在2022年4月猛推五岁孩童。警方事后介入调查，涉案教师已被院方要求休缺席假。

幼培署也在6月1日接到另一个举报，调查发现两名教师在4月，多次使用绑带将一名两岁孩童固定在椅子上。教师声称这么做是为了让孩童专注在活动上，以及防止孩童伤害自己和其他人。

幼培署立即要求幼儿园停止使用上述方式，并对两名教师和分院发出严厉警告，若再次发生类似情况，当局将采取更严厉的行动。

在调查兀兰坊事件时，幼培署调查人员展开评估，认为分院在调查期间已实施足够的监管措施。然而，在有证据显示孩童安全受威胁的情况下，涉案教师本应卸下教课职务，不应继续教课，就这点而言，幼培署承认，当局在案件处理程序上存在失误。“我们正在审查我们的系统和程序，以加强作业程序，同时确保更好地监督正在调查的案件。”