新框架助本地企业更系统及持续披露无形资产

政府携手不同领域专家制定新框架，协助本地企业更有系统及持续方式来披露无形资产，包括品牌价值、专利或注册设计。

此外，政府推出了两项新举措，协助本地企业管理和商业化业者的知识产权。

第一是“GoBusiness IP Grow”，这个线上市集让企业能寻找无形资产和知识产权服务商，以及借助线上评估工具来获取相关建议。

第二是“IP Ready”，这个计划协助企业管理知识产权，商家可以与知识产权策略师一起合作，来开发无形资产战略，组织知识产权管理过程，为知识产权或无形资产和业务的长期增长拓展能力。

无形资产分为可注册和不可注册的知识产权，可注册的包括商标、专利和设计，不可注册的包括版权、商业机密、信誉、专有技术或软件代码。

新框架名为“无形资产披露框架”（Intangibles Disclosure Framework），总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（9月4日）在“知识产权周”（IP Week@SG）晚宴上讲话时，宣布及推介新框架及新举措。

英兰妮说，新框架是2030新加坡知识产权策略总蓝图的一部分，帮助企业将知识产权商业化的关键一步。“改进无形资产的信息披露可以更好地推动投资决策、改善风险管理并提高市场竞争力。”

上述框架作为一项公私合作倡议，是由新加坡知识产权局（IPOS）和会计与企业管制局（ACRA）负责牵头，以及来自会计、估值、法律和金融领域代表组成的专家团队负责开发。