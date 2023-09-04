未来三年 为1万8000人提供AI技能培训

资讯通信媒体发展局计划在未来三年内，为约1万8000名人工智能与分析领域的技术人才进行再培训，培训重点涉及软件工程、云移动和生成式人工智能等时下科技热门领域。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在上星期五（9月1日）新加坡电脑学会举办的Tech3论坛上宣布，将在未来三年内与五个培训合作伙伴联手，加强对本地信息通信业人才的培训，关键技术领域包括人工智能等。

作为资媒局去年10月推出的信息通信业工作转型指南的一部分，培训计划将引领全国的人工智能培训工作，目标是在三年里，为约1万8000名人工智能与分析领域的技术人才强化新技能。

在新加坡精深技能发展局（SSG）和新加坡劳动力发展局（WSG）的联合支持下，与资媒局携手的五个培训合作伙伴分别是新加坡国立大学、义安理工学院、职总恒习、新跃社科大学，以及由淡马锡理工学院和共和理工学院组成的联盟。

五个培训合作伙伴将开办一系列针对人工智能技术人员的课程，包括适用于程序员的人工智能编程、为数据分析师推出的自然语言处理等。

跨国科技公司如微软、甲骨文（Oracle）等技术供应商也将参与这些培训课程的内容设计，并提供与实际操作接轨的实践培训。这些课程将涵盖不同时间跨度，从短期课程到更深入的专业认证培训皆有，满足不同需求的学习者。

来自金融、零售、酒店和教育等不同行业的20多家公司将率先参与计划，为其员工提供再培训，其中包括汇丰银行、职总平价集团、国大医学组织等。

另外，非技术岗位人员也可以参与培训课程，并学习例如生成式人工智能等更先进的科技知识与技能。