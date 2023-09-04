馨乐园：接受幼培署决定 会遵守指示

馨乐园两分院传出教师涉虐童案，幼儿培育署介入调查后，指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理程序进行独立审查，并限定总部在三个月内呈交相关报告。馨乐园受询时指出，公司接受幼培署的决定，并会遵守指示。



馨乐园（Kinderland）幼儿园上星期一（8月28日）开始接连传出两分院的两名教师涉虐待学童，幼培署星期一（9月4日）召开记者会公布了当局的调查结果，揭露另有三名教师因将学童绑在椅子上而接警告。兀兰坊分院校长在接获警告的同时，校长资格也暂时被取消，业者则被罚5000元，执照有效期缩短至半年。

此外，幼培署已指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理程序进行独立审查。据了解，当局将在接到报告后再进行评估，以确保所有分院的管理程序都是正常的。

馨乐园发言人星期一晚上答复《联合早报》询问时强调，馨乐园对最近发生的这些事件深感遗憾。

“我们已吸取教训，并采取措施进一步改善学前中心儿童的安全。我们接受幼培署的决定，并会遵守指示。”

根据馨乐园网站，他们在本地有约15家分院，当中涉案的兀兰坊分院注册在K-Joy Educare私人有限公司名下，而蔡厝港金光坊分院则注册在EQ-Learners Educare私人有限公司名下。