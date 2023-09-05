星期二开盘可关注股票

因美国劳动节假期，隔夜美股星期一（9月4日）休市。

新加坡海峡时报指数星期一闭市上升0.18％或5.67点，收报3238.97点。全天交易量达16亿3000万股，交易总额12亿3000万元， 上升股300只，下跌股267只。

亚太区域股市星期二（5日）早盘涨跌互现，东京股市上涨0.08%，首尔和悉尼股市则分别下滑0.49%和0.08%。

星期二可关注的本地股票：

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）星期一（9月4日）晚间发布文告，接到有关4亿元人民币（约7574万新元）的在岸定期贷款违约通知。中国银行中山分行要求信托偿还去年底到期的3亿5520万元人民币贷款和利息，直到贷款还清为止。银行已于上星期四（8月31日）通知大信商用信托，以及包括中山市远信商用物业管理有限公司在内的信托子公司。

*新航工程（SIA Engineering）与厦门翔业集团（Xiamen Iport Group）签署谅解备忘录，探讨在福建进行保养、维修与翻修（MRO）的机会。翔业集团在厦门、福州、武夷山和龙岩拥有机场。公司股价星期一收跌1.67%至2.36元。

*马可波罗海业（Marco Polo Marine）星期一闭市后宣布，计划开始建造第四个干船坞（dry dock）以满足市场对船舶维修需求的增加。公司预计今年11月开始建造，并于2025财年第一季竣工。预期这有助公司于从2025财年第一季开始的营收和盈利。公司股价闭市维持在0.05元。

*在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International的全资子公司JSC TETRA，就出售旗下四家分公司99%至99.99%的股份已进入框架买卖协议，这四家公司重要经营农作物和乳制品。公司闭市报0.27元，股价无变化。

*目前停牌中的特毅国际（TEE International）旗下的Arrow Waste Management公司已完成债权人自愿清盘（creditors’ voluntary liquidation）。