油价走高和市场担忧加息 海指早盘跌0.26%

市场担忧美国联邦储备局仍有加息可能和高油价引起通货膨胀加剧，导致本地和区域股市回落。新加坡海峡时报指数星期二（9月5日）截至中午跌8.31点或0.26%，报3230.66点。最高点达3233.84点，最低点为3214.63点。

亚太地区股市也全部滑落，香港下跌1.56%，跌幅居前；上海和深圳分别下滑了0.63%和0.46%；东京、首尔、台湾和悉尼的跌幅介于0.03%和0.38%。

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时说，上周美国公布的失业率增长是由于找工作的人数增多，而薪资增长说明美国通胀仍需降温，这让市场担心美联储可能会继续加息。此外，近期油价高涨也加剧了市场对通胀恶化的担忧。就本地上市公司第二季业绩来看，许多企业因油价上涨，导致电费成本起码上涨8%，影响了盈利能力。

安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗（Shane Oliver）认为，因各国央行已开始放松货币政策，但仍有再次紧缩的可能，导致股市波动加大。不过，由于全球通胀压力正在缓解，现在可能是一个低位买入的机会。

30只海指成份股中，18只下跌，八只上涨，四只持平。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒（Emperador），前者起2.45%至1.67元，后者起0.99%至0.51元。

下跌幅度最大的是创业公司（Venture Corp）和华侨银行（OCBC Bank），分别滑落1.46%和0.95％，报12.79元和12.55元。