李总理：亚细安须谈成具前瞻意义数码经济框架协议

亚细安须继续以经济整合作为合作议程的重中之重，东南亚国家要努力谈成具前瞻意义、能促进包容增长的数码经济框架协议，以及推动绿色经济领域合作。

李显龙总理在印度尼西亚雅加达出席第43届亚细安峰会，他星期二（9月5日）在峰会全会上发言时指出，亚细安在经济整合方面取得不错的成果，但必须加速开拓新的增长领域，尤其是数码和经济领域。

亚细安国家正在商讨提升亚细安产品贸易协定（ASEAN Trade in Goods Agreement，简称ATIGA）。李总理说，这项协定是亚细安的基本经济协定之一，各国取得磋商进展至关重要。

“协定范围必须扩大，涵盖数码、环境，以及危机中贸易等新兴课题。”

李显龙总理（左一）和东道主印尼总统佐科（右二）和越南总理范明政（左二）在第43届亚细安峰会全会召开前一同走向台上合影。（亚细安峰会主办方提供）

东南亚国家星期天（3日）也宣布启动数码经济框架协议磋商。李总理说，这是重要的一步，各国必须努力谈成具前瞻意义、能促进包容增长的协议，通过改善本区域数码联通、技能和通识创造机遇，为企业和人民带来实惠。他期待亚细安在2025年谈成这项协议。

“高质量的亚细安数码经济框架协议，能释放本区域数码经济未开发的巨大潜能。”

李显龙总理（左二）和夫人何晶（左一）在星期二上午的第43届亚细安峰会欢迎仪式上与东道主印尼总统佐科（右二）和夫人埃里亚纳（右一）合影。（亚细安峰会主办方提供）

绿色经济上，李总理指出，朝绿色能源转型对亚细安成员国的可持续发展和繁荣至关重要。

亚细安国家已更新亚细安电力网谅解备忘录，李总理说，这再次肯定了东南亚国家在电力连接与贸易上制定亚细安共同政策的承诺。

李总理也指出，亚细安国家应在碳贸易和能力建设方面协作，以及与具备更多专业能力的外部伙伴展开合作，促进亚细安的绿色转型。

李显龙总理出席第43届亚细安峰会全会。（通讯及新闻部提供）

亚细安必须加强应对新挑战的能力。在网络安全上，李总理呼吁各国就设立亚细安区域电脑紧急反应小组的提议取得进展，加强亚细安应对日益复杂网络威胁的能力。

粮食安全方面，新加坡支持亚细安领导人就应对危机提升粮食安全与营养所发出的宣言，以及与个别对话伙伴在粮食安全课题上发表的声明。

谈到亚细安的机制时，李总理说，各国应加强亚细安秘书处的能力，以及优化亚细安秘书长发挥的作用，以更有效地为亚细安的重点工作事项提供帮助。

“更紧密结合、良好运行的亚细安有助加强我们的核心地位，以及我们在后疫情世界里的影响力和竞争力。”