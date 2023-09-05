本地首个韧性调查 新加坡人四方面韧性佳

新加坡人在冠病疫情后积极走出低潮，本地一项大型研究调查显示，人们在心理、生理、社交和财务四大方面都具备韧性，但失业人士和教育程度偏低者等弱势群体，各方面韧性较低，需要针对性的援助。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心和英康保险有限公司，今年1月至5月首次针对新加坡人的韧性展开调查，线上访问了2021名年龄介于26岁至78岁的本地人。两家机构在星期二（9月5日）公布调查结果。

研究发现，不同年龄层和社会经济地位的人，在心理、生理、社交和财务方面的韧性各有差异。例如，住在私宅或四至五房式组屋的受访者，在社交、生理和财务方面的韧性，比一至三房式组屋住户来得高。

新大幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授说，住屋房型向来与个人收入和社会经济地位挂钩，因此调查结果不让人意外，因为私宅和较大型组屋的住户，可能有更多资源和支持，让他们在财务和社交方面的韧性，更优于其他群体。她说：“更重要的是，我们应该关注哪个群体，需要更针对性的援助。”

调查结果也显示，已婚的受访者，在财务和社交方面的韧性，比单身者佳。这是因为双薪家庭有夫妻俩一起为家庭的收入贡献，单身者则须靠自身的收入负担所有开销。单身人士也因为缺少配偶或配偶原生家庭的支持，社交韧性较低。