本地股市星期二下滑0.37%

投资者对中国的积极情绪因为疲弱的服务业数据而消退，星期二（9月5日）的亚太股市普遍下跌，新加坡海峡时报指数闭市下跌0.37%或12.14点，收报3226.83点。

中国出台一系列提振经济措施带动的股市涨势，很快便被服务业扩张速度8个月来最慢的数据浇息。8月份财新服务业采购经理指数为51.8，较7月下降2.3，为年内最低，不过仍高于荣枯线。

亚太股市普遍退低，香港的跌幅最显著，达2.06%，上海和深圳分别滑落0.71%和0.58%；首尔微跌0.09%，而悉尼股市则下跌0.12%。

东京和台湾股市是两个表现较好的股市，日经指数起0.3%而加权指数微升0.01%。

本地股市交投相对淡静，全天共有11亿6000万股转手，交易额达6亿5615万元，上升股274只，下跌股286只。

海指成份股跌多升少，下跌股19只，3只上扬，8只持平。

三只上扬的成份股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），起1.84%至1.66元、胜科工业（Sembcorp Industries）上升0.97%至5.22元、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上扬0.66%至1.52元。

创业公司（Venture）跌2.16%跌幅最大，闭市报12.70元、海庭（Seatrium）下滑1.37%至0.14元、新翔集团（SATS）跌1.15%，闭市报2.59元。