各反对党纷纷祝贺尚达曼当选总统

新加坡民主党、新加坡民主联盟以及红点同心党，先后在脸书发文祝贺尚达曼当选总统。

民主党秘书长徐顺全博士在星期二（9月5日）上午发表的贴文中说，他代表民主党向尚达曼表示祝贺，并说希望尚达曼能忠实地履行总统职责。“我们祝愿你在就职期间和未来，都能一切顺利。”

Sent a congratulatory letter to Mr Tharman. Posted by Chee Soon Juan 徐顺全 on Monday, September 4, 2023

新加坡民主联盟主席林睦荃指出，绝大多数的新加坡人都将选票投给了尚达曼。“我们期待尚达曼先生成为一名勇敢、心系人民的总统，不辜负新加坡人民对他的信任。”

红点同心党秘书长拉维在祝贺贴文中说，尚达曼的胜利当之无愧。“我真诚地希望您能够成为团结所有新加坡人的人物，无论他们是否持有不同观点，包括不同的政治观点。”

他也说，很荣幸能在2020年全国大选中同尚达曼竞逐裕廊集选区议席。“称您为‘我的总统’，我会感到自豪。”

Congratulations Mr Tharman Shanmugaratnam, on your well-deserved victory as the President-Elect of the Republic of... Posted by Ravi Philemon on Friday, September 1, 2023

尚达曼在上星期五（9月1日）的民选总统选举中，以压倒性的70.40%的得票率当选我国第九任总统。工人党秘书长毕丹星以及新加坡前进党秘书长梁文辉早前已经发文表示祝贺。