裕盛消防站首推援救者联系区 鼓励公众自学急救技能

裕盛消防站推出首个援救者联系区，鼓励公众到消防站内，学习及复习心肺复苏术等急救技能，促进社区互助。

新加坡民防部队星期二（9月5日）在脸书贴文说，位于裕盛路（Joo Seng Road）第9座组屋的裕盛消防站在同一天启用，里头设有首个援救者联系区（Lifesavers’ Connect Zone）。

援救者联系区设有互动式信息亭，公众可到此自学或动手实践救生技能，如心肺复苏术、简易止血三步骤（Improvised First Aid Skills，简称IFAS），以及室内应对防护措施（in-place protection）等。

民防部队在贴文指出，为了让公众在社区内有更多机会学习应急技能，当局日后还将在更多消防站设立援救者联系区。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授受邀到裕盛消防站主持揭幕仪式。

目前，民防部队在全岛设立23个消防局和28个消防站。裕盛消防站主要为麦波申和兀里居民提供应急服务。