骗徒以健康SG计划为饵 诱公众点击假链接

不法之徒以健康SG计划为幌子，通过手机短信骗公众点击假链接。

卫生部长王乙康星期二（9月5日）在脸书贴文，提醒公众不要上当。他指出，一些人近期收到谎称提供免费保健护理计划咨询的手机短信。

短信以随机的电话号码发出，并附有一个没有以go.gov.sg开头的链接。王乙康说，这些迹象都显示短信是非法的。

根据王乙康附上的图片，短信呼吁手机用户安排进行健康SG计划（HealthierSG）的保健护理咨询。短信还称，咨询服务可获全额补贴，用户无需付费。

卫生部已经报警，涉及事件的电话号码已被停用。

王乙康提醒公众，卫生部发出的官方短信都会显示是由“MOH”（即卫生部的英文缩写）发出，附上的链接都会以go.gov.sg开头。如果公众怀疑收到诈骗短信，千万不可点击里头的链接，也不要向对方提供个人信息。公众也可拨打卫生部热线63259220询问。