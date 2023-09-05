洗黑钱案涉及资产增至18亿元

洗黑钱案被告之一王水明星期二下午（9月5日），向高庭申请推翻现有不准保释的庭令，被驳回。庭上揭露，王水明与一名嫌犯“X”之间曾经沟通并疑似涉及其他违法活动，两人有至少4亿6000万元资产被起获，而洗黑钱案涉及资产至今总计已超过18亿元。

洗黑钱案被告之一王水明目前面对五项控状，包括伪造文件和洗黑钱，涉及总计240万元的资产。（档案照片）

同时，控方指出，在外国单位提供的情报下，查案人员新发现了一笔3000万美元（约4084万新元）的涉案资产。

今年8月爆出规模惊人的洗黑钱案，相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动，根据当局当时公布的信息，涉案资产总值约10亿元。同天晚上，10名被告被控上法庭，拥有土耳其国籍的王水明（42岁）是其中一人，他也是遭起获最多资产的被告之一。

自从在国家法院面控后，所有被告都无法获得保释。当案件先后在8月23日和30日过堂时，控方两次援引刑事诉讼法，申请将所有被告继续还押，理由是他们有很高的潜逃、串谋和破坏证据风险。尽管被告的代表律师纷纷提出强烈抗议，但控方的两次申请都获得国家法院法官批准。

根据刑事诉讼法，为了让执法单位进行调查工作，法庭可谕令还押被告，但每次申请的还押期限不可超过八天。10名被告面控和被还押至今已超过20天。

洗黑钱案定星期三（9月6日）早上在国家法院进行第四次过堂，王水明赶在星期二下午通过德尊律师事务所黄庆健，向高庭要求撤销国家法院现有的还押庭令，由高庭法官洪承利审理。

主控官吴毅文副检察司反对辩方的申请，他指出，这是本地有史以来最大规模的洗黑钱案件之一，案件复杂且涉及大范围的调查；至今，当局起获、冻结或申请禁止分配的资产已超过18亿元。再说，调查显示王水明与一名叫作“X”的嫌犯之间曾经沟通，沟通内容显示两人疑似涉及其他犯罪活动。

庭上揭露，当局已起获属于嫌犯“Ｘ”的约2亿6000万元资产，而王水明已被起获的资产也达2亿元。

经过近三小时的聆讯后，洪承利法官认为，国家法院发出的还押庭令无误，为此驳回王水明的申请。