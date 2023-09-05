李显龙总理：亚细安须坚持五点共识全面落实

亚细安必须坚持五点共识全面落实，并维持缅甸派非政治代表出席亚细安峰会和外交部长会议的立场，否则公信力将被削弱。

李显龙总理星期二（9月5日）下午，在印度尼西亚雅加达出席第43届亚细安峰会。亚细安领导人就五点共识的落实情况，发表了评估和决定声明草案。李总理在非正式会议上谈到缅甸课题时说，新加坡对草案表示欢迎。

李总理说，领导人在评估后决定设立一个非正式咨询机制，成员包括前任、现任和下一任亚细安轮值主席，负责与所有缅甸相关方取得联系。

“这解决了日后亚细安轮值主席的问题，尤其是2026年。它让亚细安无论缅甸局势如何，都能继续推进它重要的议程。”

李总理说，亚细安必须坚持五点共识全面落实，并维持缅甸派非政治代表出席亚细安峰会和外交部长会议的立场。

“否则我们的公信力，以及亚细安的核心地位，都会被削弱。这也会影响我们与主要伙伴的联系，而我们现在恰恰处于须要和他们加强关系的时候。”

所谓五点共识，指的是亚细安2021年4月，在雅加达召开特别领导人会议讨论缅甸问题，并邀请缅军政府领袖敏昂莱参加，大家在会上所达致的共识，包括：立即停止暴力、与缅甸各方进行具建设作用的对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

李总理说，亚细安在往后的日子里能否继续保持核心地位，取决于这个区域组织如何应对当前挑战。

他说，亚细安核心地位的理念，必须贯彻到各成员国的立场、行为和政策当中。在最基本层面，亚细安国家在目的和行动上必须团结。

“无论是外部或内部问题，如缅甸局势，我们在处理时必须团结。我们在地缘政治挑战上有各自的国家利益和立场，我们必须朝共同的着陆点努力。我们无可避免地就得做出一些取舍。”

亚细安核心地位意味着，东南亚国家必须以开放、包容的方式与外部伙伴接触。李总理说，地缘政治较量会在本区域上演，这是亚细安国家所不愿见到但必须接受的，而应对的方案不应该是处于被动和在各项课题上避免采取立场，否则亚细安将失去影响力。

“我们必须做好准备，积极地以互惠互利的方式和各方接触。”

亚细安的核心地位，靠的是外部伙伴从本区域的稳定和繁荣中获益。李总理说，亚细安必须在经济整合，尤其是在绿色和数码经济等新兴领域上加倍努力，才能保持核心地位。

“只有这样，外部伙伴才会把我们视为可信的合作伙伴，我们也才能保障区域的稳定和发展。”