疑不满没收激光笔 孩童父亲殴打保安员

孩童在游乐场玩激光笔屡劝不听，公寓保安员只好没收，没想到隔日竟被孩童父亲殴打、扔椅子泄愤。警方已逮捕涉案者。

这起事件发生在今年7月份，地点是白沙的私人共管公寓。

保安雇员联合会星期二（9月5日）在脸书贴文揭露上述凌辱保安员的事件。

事发前，一名在白沙公寓工作的保安主管正处理一起孩童在游乐场玩激光笔的事件。由于孩童拒绝服从，保安主管因此按公寓的规定，没收了激光笔。不料隔日，这名孩童的父亲竟找上保安主管理论，结果气愤之下一拳打向保安主管的左脸颊，之后还从保安室拿了一把高脚椅，扔向保安主管。

白沙邻里警局接获报案后，已逮捕了涉案男子。

保安雇员联合会代表已探望了受伤的保安主管，并指他身体无恙。

任何人有关于凌辱和骚扰保安人员的线索，可通过联合会的应用或电邮use@ntuc.org.sg通报。

《联合早报》正向新加坡警察部队了解更多详情。