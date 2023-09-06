美元指数和美债收益率攀升，导致美国劳动节后市场情绪低落。星期二（9月5日）隔夜三大美股全部下滑。道琼斯工业指数收跌0.56%，报34641.97点；标普500指数跌0.42％，报4496.83点；纳斯达克指数则微跌0.08％，收于14020.95点。

新加坡海峡时报指数星期二闭市下跌0.37%或12.14点，收报3226.83点。全天共有11亿6000万股转手，交易额达6亿5615万元，上升股274只，下跌股286只。

亚太区域股市星期三（9月6日）早盘涨跌不一，东京和首尔股市分别上涨0.49%和0.03%，悉尼股市则下滑0.31%。

星期三可关注的本地股票：

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）发布文告，应信托和远洋资本（Sino-Ocean Capital Holding）的联合申请，香港法院将远洋资本清盘呈请聆讯由8月16日延后至11月8日。信托星期二收盘跌7.6%至7.3分。

*新电信（Singtel）星期二闭市后宣布，集团与Grab合作设立的数码银行GXBank，是第一家获得马来西亚中央银行批准开始营运的数码银行。GXBank已完成运营准备状态审查，并于9月1日运营。新电信星期二股价闭市报2.35元，下跌0.42%。

*卫星通信设备和电子产品的全球供应商Global Invacom开盘前宣布，集团的全资子公司Global Skyware Limited与全球最大卫星通信公司之一的法国Eutelsat Communications公司签署合约，将在几年内为法国公司提供XRE ODU平台，平台预计于今年第四季开始建设。Global Invacom星期二下跌11.43%至3.1分。

*群策环球控股（GSH Corp）星期二闭市后宣布，对集团以3880万元脱售的九个中央商业区办公单位，买家无法完成交易，并将已支付的388万定金作为补偿。群策环球控股星期二收涨1.19%至0.17元。