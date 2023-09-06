汇丰：36%扎根新加坡国际企业打算扩张本地业务

超过三分之一已在新加坡开展业务的国际公司表示，未来两年将优先考虑拓展新加坡业务。

汇丰银行（HSBC）星期三（9月6日）发布“环球连系”（HSBC Global Connections）报告对来自澳大利亚、法国、德国、香港、印度、中国大陆、英国、美国以及海湾合作委员会成员国巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等地的3509家企业进行了调查，了解它们对亚细安地区的计划和看法。

受调查公司中，有近半（46％）已在新加坡开展业务。这其中有36%的公司表示，它们近期有在新加坡扩张业务的计划。紧随其后的是在马来西亚开展业务的公司（27％）和在泰国开展业务的公司（24%）。

对于那些希望进入亚细安新市场的公司来说，马来西亚成为首选“登陆地”，有四分之一没有在当地开展业务的公司计划在未来两年内在那里扩张。印尼名列第二，菲律宾名列第三。

调查也发现，亚太国家的公司更有可能进行并购活动。约三分之一（35%）的中国大陆企业和31％的香港公司有并购计划，远高于英国、法国和德国公司的18%平均水平。

尽管东南亚因拥有熟练的劳动力资源和有竞争力的工资而对企业有很大的吸引力，但国际公司面临的最大挑战是难以找到合适的人才。

企业担心的其他问题还包括汇率波动、通胀、利率高企所带来的金融稳定问题，以及必须适应快速变化的市场法规和政策。