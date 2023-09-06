受外部影响 经济师再下调我国全年经济增长预测至1％

外部增长放缓带来的外溢效应是拖累我国经济增长的最大风险，经济师再下调今年全年经济增长预测至1％。

新加坡金融管理局星期三（9月6日）发布最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，今年增长的中位数预测是1％，低于上次调查的1.4％。

此前在6月份发布的调查报告中，经济师已把全年经济增长预测从1.9％下调到1.4％。贸工部上个月也调低全年经济增长预测范围，从之前的增长0.5％至2.5％，收窄至0.5％至1.5％。

金管局是在8月15日向关注我国经济的经济师发出调查，共收到22人回复。

根据调查，经济师调低对制造业、金融与保险，建筑、以及住宿与食品服务的增长预测。其中，制造业估计将进一步萎缩，萎缩幅度从1.3％扩大至4.4％。

69％受访经济师认为，外部增长放缓的外溢效应是我国经济增长前景面临的最大下行风险。此外，通货膨胀压力和中国增长放缓的外溢效应，也被列为影响我国经济增长的风险。

反之，如果外部增长优于预期，我国经济增长则有可能比预期更强劲。

通胀和核心通胀明年皆放缓

所有受访经济师都不认为金管局将在10月份的货币政策会议上采取任何行动。大约有三成受访者预测，金管局将在明年4月份调低新元名义有效汇率（SGD NEER）政策区间的坡度，即让新元放慢升值步伐。

经济师对今年全年整体通胀的中位数预测是4.7％，低于6月份调查的5％；核心通胀中位数预测维持在4.1％。

针对明年的展望，经济师预测我国经济明年增长2.5％，整体通胀率为3.1％，核心通胀率为2.8％。