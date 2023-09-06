卫科局：接种冠病疫苗好处仍大于风险

瑞士有研究称，部分接种mRNA冠病疫苗追加剂的人心脏受损。我国卫生科学局对这项研究完成审查后指出，接种疫苗的好处仍大于风险。

卫生科学局星期三（9月6日）发文告说，作为疫苗安全监测的一部分，当局已对这篇刊登在《欧洲心力衰竭杂志》（European Journal of Heart Failure）的研究报告完成评估。研究称，777名接种了冠病核糖核酸（mRNA）疫苗追加剂的人中，有22人心脏受损，也就是每35人有一人受影响。

卫生科学局说，这项研究针对瑞士一家医院的777名员工展开，仅根据肌钙蛋白（troponin）水平升高来定义心脏损伤。虽然肌钙蛋白水平是心脏损伤的指标之一，但人们无需对肌钙蛋白水平升高感到过度担忧，特别是如果没有出现其他相应体征或症状。

此外，研究中观察到的肌钙蛋白水平提高是轻微且短暂的，剧烈运动后也可观察到这一现象。所有受试者在接种疫苗后30天内，也都未出现任何心电图异常变化，或出现任何重大心脏不良事件。 因此，卫生科学局认为，不应视肌钙蛋白水平升高，为接种疫苗后的心脏损伤或心肌炎。

卫生科学局指出，心肌炎是接种mRNA冠病疫苗后公认但罕见的潜在风险，接种二价疫苗后，心肌炎通报率为每10万剂0.2例，或0.0002%，接种单价基础系列疫苗后的心肌炎通报率则为每10万剂1.1例，或0.0011%。在这些心肌炎病例中，大多数症状较轻，病患也对治疗反应良好。

当局已经从2021年9月开始，建议疫苗接种者在接种的两周内，避免剧烈体力活动或锻炼，以减轻心肌炎的风险。与接种冠病疫苗相比，感染冠病导致心肌炎的风险更高。 一项研究发现，每10万名感染者中会有四例心肌炎病例，因此接种冠病疫苗的好处，仍超过已知风险。

卫生科学局说，当局会继续密切监测新加坡使用的所有冠病疫苗的安全性，如果出现任何重大安全问题，将会通知公众。