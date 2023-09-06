油价飙升等不利因素催生谨慎情绪 海指早盘微跌0.12%

油价飙升加上美元和美债收益率上涨，让投资者交易谨慎。新加坡海峡时报指数星期三（9月6日）开盘后由涨转跌，截至中午微跌3.77点或0.12%，报3223.06点。最高点达3245.18点，最低点为3220.73点。

亚太地区股市跌多涨少，悉尼股市下跌0.82%，跌幅居前；上海、深圳、香港和首尔股市也全部下滑，跌幅介于0.34%至0.82%之间；东京股市则上涨了0.72%。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》采访时说，市场担心油价飙升会削弱美国联邦储备局遏制通胀的努力。此外，美元和美债走高也让投资者担忧。尽管美联储的鹰派言论有所减少，但由于利率居高不下，海指走势仍不明朗。

Scharf Investments董事总经理林奇（Eric Lynch）说，高利率仍将持续，在央行为降低核心通胀努力时，油价又回升了，现在唯一的办法就是让经济继续放缓。

30只海指成份股中，14只下跌，11只上涨，五只持平。

下跌幅度最大的是新航（SIA）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别滑落2.32%和1.92％，报6.74元和5.12元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和怡和控股（Jardine Matheson），前者起1.81%至1.69元，后者起1.1%至47.88美元。